Акатьева сфотографировалась с Загитовой, Валиевой и другими фигуристами группы Тутберидзе
22:57
Российская фигуристка Софья Акатьева в своем Instagram опубликовала фотографию с катка «Хрустальный».
Девушка сделала снимок с Майей Хромых, Алиной Загитовой, Дарьей Усачевой, Камилой Валиевой и Морисом Квителашвили. Все фигуристы занимаются в группе Этери Тутберидзе.
«С благодарностью к этому сезону!» — написала Акатьева.
В текущем сезоне Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров и финал Кубка России.
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