Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Акатьева сфотографировалась с Загитовой, Валиевой и другими фигуристами группы Тутберидзе

22:57
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Софья Акатьева в своем Instagram опубликовала фотографию с катка «Хрустальный».

Девушка сделала снимок с Майей Хромых, Алиной Загитовой, Дарьей Усачевой, Камилой Валиевой и Морисом Квителашвили. Все фигуристы занимаются в группе Этери Тутберидзе.

«С благодарностью к этому сезону!» — написала Акатьева.

В текущем сезоне Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров и финал Кубка России.

Читайте также

«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча Лиги Европы
Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд