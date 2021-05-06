Тарасова опубликовала свою новую фотографию: «Не знаю, какую подпись придумать»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она отметила, что фото ей прислали болельщики.

«И не знаю, какую подпись придумать... Прислали болельщики. Спасибо», — написала Тарасова.

Подписчики предложили несколько вариантов:

Nadezdavsegdanapozitive: «Я вам тут не лук чистить пришла!»

alevtinafrolova109: «Великий тренер дозором обходит владения свои...»

viola.tom500: «Я все вижу!»

tovaryotlukeri: «На посту».

sergeroumiantsevpoet:

«И что тут скажешь: очевидно,

Здесь был кошмарный недокрут!

Да мне то что — за них обидно:

В десятку даже не войдут...".

74-летняя Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР.