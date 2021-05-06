Тарасова опубликовала свою новую фотографию: «Не знаю, какую подпись придумать»
20:15
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она отметила, что фото ей прислали болельщики.
«И не знаю, какую подпись придумать... Прислали болельщики. Спасибо», — написала Тарасова.
Подписчики предложили несколько вариантов:
Nadezdavsegdanapozitive: «Я вам тут не лук чистить пришла!»
alevtinafrolova109: «Великий тренер дозором обходит владения свои...»
viola.tom500: «Я все вижу!»
tovaryotlukeri: «На посту».
sergeroumiantsevpoet:
«И что тут скажешь: очевидно,
Здесь был кошмарный недокрут!
Да мне то что — за них обидно:
В десятку даже не войдут...".
74-летняя Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю