Ягудин рассказал, почему резко реагирует на травлю в социальных сетях
13:41
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин во время марафона «Новое знание» высказался о резких ответах подписчикам в Instagram.
«Не я первый начинаю, я никогда себе не позволю прийти на страницу чужого человека и нагадить там, и я не приемлю такого поведения по отношению к себе. Меня Татьяна Тотьмянина учит не отвечать и игнорировать. Я порой могу сдерживать себя, но порой дверь открывается», — сказал Ягудин.
Супруга Ягудина отметила, что против такого поведения мужа.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю