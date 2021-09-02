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Ягудин рассказал, почему резко реагирует на травлю в социальных сетях

13:41
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин во время марафона «Новое знание» высказался о резких ответах подписчикам в Instagram.

«Не я первый начинаю, я никогда себе не позволю прийти на страницу чужого человека и нагадить там, и я не приемлю такого поведения по отношению к себе. Меня Татьяна Тотьмянина учит не отвечать и игнорировать. Я порой могу сдерживать себя, но порой дверь открывается», — сказал Ягудин.

Супруга Ягудина отметила, что против такого поведения мужа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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