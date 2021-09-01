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Загитова выступила с речью на линейке Российского государственного университета физической культуры

21:40
Алина Загитова (слева). Фото Instagram
Алина Загитова (слева). Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с речью на торжественной линейке Российского государственного университета физической культуры в честь Дня знаний.

Загитова стала студенткой РГУФК, это ее второе высшее образование.

«Всем привет! Для меня большая честь находиться сегодня вместе с вами и почетно очень учиться в этом университете.

Сегодня я так же волнуюсь, как и вы, поэтому пожелаю нам всем удачи, успехов и продуктивного года.

Всем спасибо и с праздником», — сказала Загитова.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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