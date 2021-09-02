Алиев может принести России третью олимпийскую квоту на турнире Nebelhorn Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, информирует сайт ISU. В качестве запасных на этап серии ISU Challenger заявлены россияне Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября. По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.