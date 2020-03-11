Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире. Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен из-за коронавируса. Окончательное решение будет принято в среду, 11 марта.

— Коронавирус — полнейшая чушь. От обычного гриппа, туберкулеза... больше людей умирает. Такое развели, — написал Ягудин в своем Instagram.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что пока не планирует отменять чемпионат мира. Турнир должен пройти 18-21 марта в Монреале.

ЧМ-2020 по фигурному катанию может быть отменен по решению правительства Квебека