ЧМ-2020 по фигурному катанию может быть отменен по решению правительства Квебека

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен из-за коронавируса. Окончательное решение будет принято в среду, 11 марта.

— Мы все изучаем, есть вероятность, что турнир будет отменен. Сегодня мы должны сделать официальное заявление, — приводит Times Colonist слова Лего.

Турнир должен пройти 18-21 марта в Монреале. Ранее международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что пока не планирует отменять чемпионат мира.