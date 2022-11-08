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Сегодня, 16:23

ВАДА передало дело фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало дело действующей чемпионки Европы Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил глава ВАДА Витольд Банька, информирует ТАСС.

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что ВАДА официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька в Twitter.

Ранее 21 октября РУСАДА объявило, что не будет обнародовать вердикт по делу 16-летней Валиевой и ее персонала, так как спортсменка является защищенным лицом.

В пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России 25 декабря 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

15-летняя Валиева после победы в командном турнире Олимпиады была допущена до личных соревнований. Это решение дисциплинарной комиссии РУСАДА во время Игр после обращения МОК, ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердила выездная панель CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/16272237?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Камила Валиева
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