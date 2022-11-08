Лайшев о Дэвис и Смолкине: «В США они будут не нужны, а потом и в России никому не понадобятся»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе «Гран-при России» в Москве.

«Это не такая центровая пара, чтобы ей уделять столько внимания. Есть и повыше классом ребята. Мы так пристально за ними смотрим из-за нынешней ситуации, а так, они никому не были бы интересны. Это искусственно притянутый интерес. Ребятам хочется пожелать, чтобы они не пожалели. В США они не будут нужны, а потом и в России никому не понадобятся. Это временный интерес. Они там не нужны», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

Ранее американский журналист Дэйв Лиз сообщал, что Дэвис и Смолкин могут перейти в Федерацию фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.

4-й этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, 6-й этап — в Перми с 25 по 27 ноября.