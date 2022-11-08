Спортивный юрист: «Передача дела Валиевой в CAS ускорит процедуру принятия решения»

Юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала передачу дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Было ожидаемо, что это дело точно дойдет до CAS. Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна. Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд. Какое-то время назад Банька также говорил, что они дали срок, в течение которого РУСАДА должно завершить дело. Если этого не случится, то они пойдут в CAS. Видимо, срок истек», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд.