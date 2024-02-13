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Сегодня, 13:00

Влюбленные в фигурные катание: какие артисты и певцы выступят в шоу 14 февраля

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание» состоится на «ЦСКА Арене» 14 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Zivert.
Фото Global Look Press

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», приуроченное ко Дню святого Валентина, состоится в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве 14 февраля, в среду. Мероприятие запланировано на 19.00 по московскому времени.

Помимо фигуристов в шоу примут участие популярные российские звезды эстрады. Среди них Zivert, Моя Мишель, Юлианна Караулова, LIRYQ, Рой Джонс-мл., TSOY, Эдгар Акопян и Вахтанг. Организаторы обещают, что артисты исполнят свои хиты, под которые будут кататься прославленные фигуристы России.

Стоимость цен на билеты варьируются в диапазоне от 1500 до 7500 рублей. За покупкой обращайтесь на платформу «Кассир».

Кто из фигуристов примет участие в ледовом шоу, читайте в нашем материале.

Фигурное катание
Рой Джонс
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Влюбленные в фигурное катание: какие фигуристы выступят в ледовом шоу 14 февраля

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