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Влюбленные в фигурное катание: какие фигуристы выступят в ледовом шоу 14 февраля

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание» пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве 14 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В День святого Валентина в Москве состоится ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание». Мероприятие пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в среду, 14 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.

В шоу, которое организовано при поддержке департамента спорта города Москвы, примут участие лучшие фигуристы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Алина Загитова, Алексеей Ягудин, Евгения Медведева, Александра Трусова, Александр Энберт, Аделина Сотникова, Арут Даниелян, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, Алиса Двоеглазова, Лев Лазарев, Григорий Федоров, Михаил Полянский, Майя Хромых.

Полный список участников читайте в нашем материале.

Аделина Сотникова
Александра Трусова
Алексей Ягудин
Алина Загитова
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Евгения Медведева
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Влюбленные в фигурное катание: кто выступит в шоу 14 февраля

Влюбленные в фигурные катание: какие артисты и певцы выступят в шоу 14 февраля
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