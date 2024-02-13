Влюбленные в фигурное катание: кто выступит в шоу 14 февраля

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание» пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 14 февраля

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое приурочено ко Дню святого Валентина, пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве в среду, 14 февраля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В шоу примут участие лучшие фигуристы России: Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Алина Загитова, Алексеей Ягудин, Евгения Медведева, Александра Трусова, Александр Энберт, Аделина Сотникова, Арут Даниелян, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, Алиса Двоеглазова, Лев Лазарев, Григорий Федоров, Михаил Полянский, Майя Хромых.

Также организаторы обещают выступление звезд российского шоу-бизнеса: Zivert, Моя Мишель, Юлианна Караулова, LIRYQ, Рой Джонс-мл., TSOY, Эдгар Акопян и Вахтанг.

Цены на билеты варьируются в диапазоне от 1500 до 7500 рублей.