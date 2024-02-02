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2 февраля, 21:26

Сторона Валиевой сменила адвокатов перед судом в CAS

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Представители юридической фирмы BGP Litigation не защищали интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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«Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS, — цитирует ТАСС адвоката BGP Litigation Максима Кузьмина.

Он напомнил, что по итогам разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций.

«Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам — в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете», — добавил Кузьмин.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
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