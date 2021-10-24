Винсент Чжоу выиграл «Гран-при» в Лас-Вегасе, Даниелян стал десятым
Американец Винсент Чжоу выиграл «Гран-при» в Лас-Вегасе. Он исполнил пять четверных прыжков и стал лучшим как в произвольной, так и в короткой программах.
Второе место занял японец Шома Уно. Замкнул тройку американец Натан Чен.
17-летний россиянин Артур Даниелян занял десятое место.
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Мужчины
Произвольная программа
1. Винсент Чжоу (США) — 198,13
2. Натан Чен (США) — 186,48
3. Сома Уно (Япония) — 181,61
4. Сун Сато (Япония) — 166,53
5. Михал Бржезина (Чехия) — 152,04
6. Даниэль Грассль (Италия) — 150,55
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 149,92
8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19
9. Нам Нгуен (Канада) — 145,28
10. Джимми Ма (США) — 143,60
Итог
1. Винсент Чжоу (США) — 295,56
2. Шома Уно (Япония) — 270,68
3. Нэтан Чен (США) — 269,37
4. Шун Сато (Япония) — 247,05
5. Джимми Ма (США) — 228,12
6. Михал Бржезина (Чехия) — 227,47
7. Даниэль Грассль (Италия) — 221,43
8. Нам Нгуен (Канада) — 219,60
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 217,52
10. Артур Даниелян (Россия) — 214,93
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