Винсент Чжоу выиграл «Гран-при» в Лас-Вегасе, Даниелян стал десятым

Американец Винсент Чжоу выиграл «Гран-при» в Лас-Вегасе. Он исполнил пять четверных прыжков и стал лучшим как в произвольной, так и в короткой программах.

Второе место занял японец Шома Уно. Замкнул тройку американец Натан Чен.

17-летний россиянин Артур Даниелян занял десятое место.

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Мужчины

Произвольная программа

1. Винсент Чжоу (США) — 198,13

2. Натан Чен (США) — 186,48

3. Сома Уно (Япония) — 181,61

4. Сун Сато (Япония) — 166,53

5. Михал Бржезина (Чехия) — 152,04

6. Даниэль Грассль (Италия) — 150,55

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 149,92

8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19

9. Нам Нгуен (Канада) — 145,28

10. Джимми Ма (США) — 143,60

Итог

1. Винсент Чжоу (США) — 295,56

2. Шома Уно (Япония) — 270,68

3. Нэтан Чен (США) — 269,37

4. Шун Сато (Япония) — 247,05

5. Джимми Ма (США) — 228,12

6. Михал Бржезина (Чехия) — 227,47

7. Даниэль Грассль (Италия) — 221,43

8. Нам Нгуен (Канада) — 219,60

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 217,52

10. Артур Даниелян (Россия) — 214,93