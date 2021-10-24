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Медведева: «Самое важное, что Даниелян продолжил кататься и бороться»

06:53
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Артура Даниеляна в произвольной программе на «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Сегодня было намного чище, чем вчера. Небезошибочно, но радостно видеть Артура довольным. Это его первый этап «Гран-при» в жизни, — отметила Медведева на Первом канале. — Так приятно слышать аплодисменты настоящих зрителей. Была одна грубая ошибка — падение с четверного сальхова, чуть менее грубая — с тройного акселя, степ-аут. Самое важное, что он продолжил кататься и бороться».

Даниелян прыгнул четверной тулуп, упал с четверного сальхова, со степ-аутом исполнил тройной аксель, далее прыгнул тройной лутц, каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной риттбергер+двойной аксель. Он получил за свой прокат 146,19 балла (214,93 по сумме).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора Роман Шишов все материалы автора
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