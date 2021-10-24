Синицына: «Хочу, чтобы в моей программе люди увидели красоту мира»
Фигуристка Синицына прокомментировала свой дебют во взрослой серии «Гран-при»
09:09
Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением о своем дебютном выступлении после короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.
«Я очень рада выступать на взрослом этапе «Гран-при». Я хотела выложиться на полную и кататься чисто, хорошо откатать и показать красивую программу всем вам.
Мы выбирали музыку вместе с моим тренерским штабом. Хореографией занималась Вера Арутюнян. Я хочу, чтобы в моей программе люди увидели красоту мира», — приводит слова Синицыной журналист Джеки Вонг в Twitter.
В короткой программе Синицина прыгнула двойной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп в каскаде. Она получила 71,51 балла и занимает третье промежуточное место.
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