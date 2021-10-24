Синицына: «Хочу, чтобы в моей программе люди увидели красоту мира»

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением о своем дебютном выступлении после короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Я очень рада выступать на взрослом этапе «Гран-при». Я хотела выложиться на полную и кататься чисто, хорошо откатать и показать красивую программу всем вам.

Мы выбирали музыку вместе с моим тренерским штабом. Хореографией занималась Вера Арутюнян. Я хочу, чтобы в моей программе люди увидели красоту мира», — приводит слова Синицыной журналист Джеки Вонг в Twitter.

Sinitsyna: I’m very excited to be at a sr GP. I wanted to give it my all and skate clean, and skate my program well and show the beautiful program to you all #SkateAmerica — Jackie Wong (@rockerskating) October 24, 2021

В короткой программе Синицина прыгнула двойной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп в каскаде. Она получила 71,51 балла и занимает третье промежуточное место.