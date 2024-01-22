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Сегодня, 09:00

Видео падения Туктамышевой с тройного лутца на командном чемпионате России по прыжкам

Туктамышева упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам
Ана Горшкова
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева упала во время выполнения тройного лутца на чемпионате России по прыжкам. На турнире она выступала за команду Александра Галлямова.

В воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА-Арене» прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Команда фигуриста Дмитрия Козловского победила команду Галлямова, набрав 382,95 балла.

Дмитрий Козловский делает победное селфи со&nbsp;своей командой. Исход турнира решило страшное падение юниорки. Козловский обыграл Галлямова в командном чемпионате России по прыжкам

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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