Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:19

Железняков оценил итоги чемпионата России по прыжкам в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хореограф Алексей Железняков оценил итоги чемпионата России по прыжкам в Москве и назвал спортсменов, которых мог бы выделить.

«Мне понравился турнир. Когда ты видишь, что твои экс-воспитанники прыгают такие вещи, которые никто в мире не прыгнул, конечно, ты радуешься. Это же все равно твои дети. Эта идея свежа и интересна. Тем более, за неимением международных стартов, мы должны чуть почаще устраивать такие состязания для всей страны, их показывают по Первому каналу. Миллионы людей это видят, это здорово. Для подростков и детей это определенная мотивация, которая тоже дает им толчок побольше поработать над собой в спорте. Базылюк — новая Трусова? Это только время покажет. Марго еще совсем, можно сказать, ребенок, и сравнивать с Александрой... Во-первых, она по телосложению, по физике совершенно другая. Это опасный вид спорта, невозможно что-то предугадать. Но технически девчонка молодец. Она еще очень трудолюбивая. Может, будет покруче Трусовой, а может, жизнь повернет так, что что-то не получится», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

21 января команд победителем чемпионата России по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-bazylyuk-eshyo-rebyonok-vozmozhno-budet-pokruche-trusovoi-326357/
Фигурное катание
Алексей Железняков
0
Читайте также
Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января
В Ленобласти ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Видео падения Туктамышевой с тройного лутца на командном чемпионате России по прыжкам

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости