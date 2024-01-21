Исход турнира решило страшное падение юниорки. Козловский обыграл Галлямова в командном чемпионате России по прыжкам

Третий день чемпионата оказался самым веселым и драматичным.

Чемпионат России по прыжкам

Командный турнир. Итоговое положение

1. Синие (команда Козловского: Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков) — 382,95

2. Красные (команда Галлямова: Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко) — 330,06

Все-таки в некоторых сферах, например в спорте, даже в условиях отстранения Россия умудряется оставаться в мировой повестке, и чемпионат страны по прыжкам среди фигуристов как раз положительный пример. Обидно, что в Москве это событие вызвало не такой большой резонанс, как в мировой фигурной тусовке. Не собрать в 15-миллионной агломерации 8 тысяч человек на турнир с главными звездами — это поражение. Зато турнир собрал много сообщений на иностранных форумах — этот формат явно интересен людям по всему миру.

Причем само шоу в воскресенье получилось лучше, чем в субботу, — командник выглядел более цельным и звездным, чем разбитый на категории личный турнир. Стартовал день с разговора с приглашенными звездами — прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, сноубордистом Виком Уайлдом и гимнастом Никитой Нагорным. Они как раз говорили и интерактивили прекрасно — неоднозначнее была работа Камилы Валиевой, которая либо не успела подготовиться, либо стеснялась — а зря. Словарный запас и презентация что в компонентной оценке фигурного катания, что вне льда у нее есть. То, что фигуристок подключают к ведению турниров, — классно. Но хотелось бы, чтобы из них получались профессионалы уровня Алексея Ягудина — если им правда это надо.

Потому что по открытию новых имен прыжковый чемпионат 2.0 выполнил норму с запасом. Маргарита Базылюк провела его просто легендарно — выиграла личный турнир, и в воскресенье в свою команду ее выбрал капитан Козловский именно из-за умения прыгать разные четверные, в отличие от Костылевой, — так он сам признался на пресс-конференции. Не говоря уже об историческом каскаде четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Базылюк — первая женщина в мире, сделавшая каскад с двумя квадами.

Прыжок Маргариты Базылюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Синие» наконец выиграли

Что касается спортивной части, то и здесь получилось неплохо. Интрига держалась до последнего раунда, но там, к сожалению, едва не пришлось заказывать специальную машину в больницу. «Синие» и «красные» (команды Дмитрия Козловского и Александра Галлямова) соревновались в пяти кругах — парное катание, сольные тройные прыжки, сольные четверные, каскады и комбинации, каскады из пяти прыжков. Суммировались оценки судей, никакой очковой системы не было. Но в этот раз такой риск оказался оправдан.

«Синие» наконец выиграли — раньше обычно побеждала «Красная машина», что приводило к разговорам о заговоре, мол, такой бренд в принципе не может проигрывать в России. Теперь, правда, и названий не было — Галлямов и Козловский их даже придумали, но организаторам вроде как не очень понравилось.

Исход турнира решили страшные падения юной звездочки Елены Костылевой, которая в свои 12 лет в личном турнире зажгла и стала третьей. Костылева расшиблась на четверном сальхове и упала на руку, крайне неприятно ее изогнув. Подъехала к тренеру и капитану Галлямову, прибежали врачи, использовали заморозку. И под аплодисменты зала, только что охавшего, пошла на вторую попытку. Новый вздох зала, как при промахе в биатлоне, — и Лена снова упала. Честно говоря, становится страшно от ее смелости. Сохраниться бы до взрослой карьеры при такой интенсивности стартов — третий турнир за 10 дней.

Не хватило прогона

Цинично говоря, драма подняла ценность шоу — и формат правильный, который надо развивать, и плотные результаты, но ощущение того, что сделан прыжковый чемпионат был немного впопыхах, не покидало. То Максим Траньков регламент подзабудет — не мудрено, я сам с ним три дня пытался разобраться, и он победил. Здорово, что люди стараются делать новое, но, возможно, не хватило генерального прогона, который был на турнире шоу-программ. И там был и полный зал, и беспрецедентный повтор эфира в эфире Первого канала.

Вот в четвертом раунде вышло весело — спортсмены не услышали правила, которые объявляли Траньков и Щербакова. Федотов и Муравьева сделали две подряд секвенции (это несколько прыжков в комбинации с акселем), а нужно было каскад и секвенцию. Не парьтесь, сложно и все равно непонятно. Или не сразу стало понятно из графики, как считают «бабочки» и падения. После этого момента в трансляции возникли вопросы — если в регламенте написано про тройные прыжки, то одинарный засчитываться не должен. С другой стороны, в том же регламенте было написано «все элементы идут в зачет».

Но это, в конце концов, мелочи, которые можно исправить. Главное, чтобы была мотивация.