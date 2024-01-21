Ласицкене: «Я впервые была на фигурном катании, будем стараться почаще посещать турниры»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями от посещения чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.

«Я впервые была на фигурном катании. Очень понравился турнир, его формат, ребята. Видеть вживую этих маленьких хрупких девочек, видеть, что они делают невероятные прыжки — это восхищает. Будем теперь стараться почаще посещать турниры. Я ожидала такую атмосферу — болельщики болели ярко, классно, эмоционально, вместе со спортсменами», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Команда Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам, набрав 382,95 балла. Команда Александра Галлямова заработала 330,06 балла.