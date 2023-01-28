Кагановская и Ангелопол: «Баллами за ритм-танец довольны, прокатом — не очень»

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступавшие на чемпионате Санкт-Петербурга вне конкурса, поделились впечатлениями от своего проката. Пара за ритм-танец получила 80,19 балла.

Ангелопол: Впечатления от проката? Рабочий.

Кагановская: Баллами довольны, прокатом — не очень. Всегда есть, куда улучшаться. Из-за пропущенного чемпионата России у нас был немного сбит соревновательный план, чтобы оставаться в форме к главному старту — финалу «Гран-при», чтобы быть готовыми к нему, иначе будет очень большой перерыв между стартами. Очень понравилась поддержка трибун. То, что осталось так много зрителей — очень приятно. Это очень помогает.

Что бросили болельщики на лед? Ну как болельщики, это мой брат. Он с этой подушкой ходил-ходил, не мог отдать, я решила, что лучше на лед пусть кидает, мне ее некуда деть. Подушка с персонажем из аниме, которое я люблю и он любит. С намеком, что выспаться? Наверное (смеется).

Чемпионат Европы? Целиком лично я не смотрела, только топ танцевальных пар — чтобы что-то для себя взять, посмотреть, как катаются взрослые мастера своего дела. Из танцевальных пар первая тройка очень нравится.

Ангелопол: Уступает ли литовская пара финнам? Будет правильнее, если это решат судьи.