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28 января, 20:01

Мишина и Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Смирнов стал их тренером

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Александр Смирнов стал их тренером.

Мишина: Александр Смирнов не только помогает нам, но и тренирует. Теперь — да.

Галлямов: Александр — прекрасный специалист, очень хорошо нам помогает в работе, может разрядить обстановку, даже здесь на соревнованиях. Он впервые выводил нас на разминку. Он разряжал обстановку, для меня давно такого не было. Александр — прекрасный человек, помогает нам добавлять, видит некие моменты, которые можно улучшить.

Мишина: Хорошо то, что он сам катался у Тамары Николаевны много лет, знает технику элементов, требования Тамары Николаевны. Александр может помочь, показать, выполнить то, что она просит.

Фигурное катание
Александр Смирнов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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