Валиева рассказала, чего ей не хватило на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на Кубке Первого канала.

«Это просто невероятное ощущение, эмоции — кататься при своих зрителях. Ты сразу наслаждаешься программой, даришь наслаждение людям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх в Пекине. Большое спасибо, что вы пришли сюда и выделили время на это», — сказала Валиева после проката.

За свое выступление Валиева набрала 83,63 балла.