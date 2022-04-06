Валиева прыгнула тройной аксель и каскад с четверным тулупом на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка чисто исполнила тройной аксель и каскад четверной тулуп+тройной тулуп на тренировке.

На Олимпиаде в Пекине Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире.

После Игр фигуристка исполняла упрощенную версию контента, который включал только один четверной прыжок. Ранее по ходу сезона за два проката Камила исполняла по два тройных акселя, а также три четверных прыжка — сальхов в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из которых в каскаде.