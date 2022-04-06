Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:18

Валиева прыгнула тройной аксель и каскад с четверным тулупом на тренировке

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка чисто исполнила тройной аксель и каскад четверной тулуп+тройной тулуп на тренировке.

На Олимпиаде в Пекине Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире.

После Игр фигуристка исполняла упрощенную версию контента, который включал только один четверной прыжок. Ранее по ходу сезона за два проката Камила исполняла по два тройных акселя, а также три четверных прыжка — сальхов в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из которых в каскаде.

Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
«Лыжи без русских — это катастрофа». В Финляндии призвали не шантажировать Большунова
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости