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Сегодня, 12:01

Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении активных тренировок на льду

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, почему решила возобновить активные тренировки. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

«Многие интересуются и задают вопросы, почему я тренируюсь и что делаю на катке. Отвечаю всем сразу.

Во-первых, спорт — неотъемлемая часть моей жизни. Мне кажется, без спорта я уже не смогу, поэтому я каждый день хожу на тренировки и стараюсь совершенствоваться. Также чтобы поддерживать свою форму для шоу, скоро будет шоу Этери Георгиевны, надо выглядеть соответствующе. Также я потеряла месяц, пока была в Пекине на Олимпийских играх, там я не тренировалась вообще. Конечно, зал — это хорошо, но без льда вообще никуда. Так как наш вид спорта напрямую связан с координацией, это очень сложнокоординационный вид спорта, поэтому даже три дня отдыха или отсутствия фигурного катания в моей жизни сразу дают о себе знать и на тренировках многое не получается. В связи с этим я стараюсь наверстать свою форму и буквально вчера прыгнула лутц, потому что целый месяц я боролась, чтобы все-таки прыгнуть его, и очень хотелось это сделать», — сказала Загитова в своем Telegram-канале.

Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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