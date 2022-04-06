Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике

Российская фигуристка Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике. Фото она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», — написала она.

Анастасия Юрасова является основательницей стиля Frame Up Strip. Это более усложненное, экспериментальное направление, в котором используются элементы контемпа, акробатики, а также хип-хопа.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.