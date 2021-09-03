Валиева и Хромых получили звания мастеров спорта России

Российские фигуристки Камила Валиева и Майя Хромых получили звания «Мастер спорта России». Приказ об этом опубликовало Министерство спорта РФ на своем официальном сайте.

Обе 15-летние спортсменки тренируются в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.

Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при-2019/20.

Хромых стала четвертой на юниорском чемпионате мира в 2020 году и заняла пятое место на чемпионате России в 2021 году. Кроме того, она является бронзовым призером этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.