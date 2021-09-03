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Валиева и Хромых получили звания мастеров спорта России

09:34
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристки Камила Валиева и Майя Хромых получили звания «Мастер спорта России». Приказ об этом опубликовало Министерство спорта РФ на своем официальном сайте.

Обе 15-летние спортсменки тренируются в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.

Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при-2019/20.

Хромых стала четвертой на юниорском чемпионате мира в 2020 году и заняла пятое место на чемпионате России в 2021 году. Кроме того, она является бронзовым призером этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.

Дополнительная информация:

http://minsport.gov.ru/

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Роман Шишов все материалы автора

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