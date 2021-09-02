Евгений Плющенко остался доволен выступлением своих фигуристок в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко высказался о выступлении своих подопечных в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице. Софья Муравьева и Вероника Жилина занимают промежуточное первое и второе место соответственно.

В Instagram Плющенко выложил видео, на котором его подопечные раздают автографы. За кадром он обратился к тренеру академии «Ангелы Плющенко» Дмитрию Михайлову.

— Наши звезды. Автографы. Супер! Дмитрий Сергеевич, сейчас на чиле, да?

— На расслабоне.

— Работочка закончилась на сегодня.

— Хорошо отработали.

— Супер отработали, не хорошо, супер отработали. Всем тренерам большой привет, команде большой привет, всей академии и родителям большой привет.