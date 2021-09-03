«Закулисный процесс пошел». Судья по фигурному катанию предрек войну против россиянок

Российский судья по фигурному катанию Александр Веденин поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Судья также вспомнил, как перед Олимпиадой-2018 канадские функционеры влияли на фигуристку Евгению Медведеву, которая заняла второе место.

«Нам надо сильно напрячься. Закулисный процесс пошел — и куда он приведет? Недавно свергли с пьедестала российских художниц, которые казались непобедимыми, — цитирует Веденина «Матч ТВ». — Следующие виды спорта — фигурное катание и синхронное плавание. Правда, я пока не вижу девочек, способных одолеть наших звезд. Алиса Лью была супер, но прошлый сезон она провалила. Происходить все начнет задолго до Олимпиады — в начале сезона. Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты, как в свое время Медведеву. Надо внимательно следить, что обсуждают в ISU и судейской коллегии. Что там витает в воздухе? Процесс низвержения лидеров начнется как раз с этого незримого воздуха».

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина стала второй в многоборье, скандально проиграв израильтянке Линой Ашрам. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.