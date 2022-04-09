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Сегодня, 22:55

В Сети появились фотографии Загитовой с огромными плюшевыми медведями на шоу Тутберидзе в Минске

В Сети появились фотографии Загитовой с плюшевыми медведями на шоу Тутберидзе в Минске
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Telegram-канале «TeamZagitova» опубликовали фотографии с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой после ее выступление на шоу Этери Тутберидзе в Минске.

На снимках 19-летняя российская спортсменка позирует с двумя большими белыми плюшевыми медведями.

«Наша Алина после выступления в Минске», — подписаны фото с Загитовой.

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» также пройдет в Москве, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ташкенте.

Фигурное катание
Алина Загитова
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