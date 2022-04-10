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Сегодня, 13:48

Александр Жулин отреагировал на завершение карьеры Алисы Лью

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал завершение карьеры Алисы Лью, назвав ее лучшей фигуристкой США.

«Однозначно, она лучшее, что было в США за последнее время. Она же понимает, что это все не по-настоящему. Если обыграть [Анну] Щербакову и [Александру] Трусову — это да. А так — чего кататься? Это какой-то обезличенный чемпионат мира, плюс, быть может, устала находиться в таком стрессе, сама девочка необычная. У меня, например, интерес к фигурному катанию очень резко упал после того, как наших убрали», — цитирует Жулина ТАСС.

9 апреля двукратная чемпионка США Лью объявила о завершении карьеры. 16-летняя спортсменка заявила, что теперь хочет больше времени уделять семье и друзьям, а также сосредоточиться на учебе.
Источник: https://tass.ru/sport/14336117
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