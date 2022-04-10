Александр Жулин отреагировал на завершение карьеры Алисы Лью

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал завершение карьеры Алисы Лью, назвав ее лучшей фигуристкой США.

«Однозначно, она лучшее, что было в США за последнее время. Она же понимает, что это все не по-настоящему. Если обыграть [Анну] Щербакову и [Александру] Трусову — это да. А так — чего кататься? Это какой-то обезличенный чемпионат мира, плюс, быть может, устала находиться в таком стрессе, сама девочка необычная. У меня, например, интерес к фигурному катанию очень резко упал после того, как наших убрали», — цитирует Жулина ТАСС.