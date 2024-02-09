В РУСАДА выступили за усиление антидопингового просвещения фигуристов после дела Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) считает необходимым усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил фигуристами и их персоналом.

«В фигурном катании, несмотря на то что это не рисковый вид спорта, периодически случаются нарушения антидопинговых правил, и это не только использование запрещенных в спорте субстанций, но в том числе фальсификация. Поэтому для РУСАДА крайне важно усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил спортсменами и их персоналом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

В организации также отметили, что совместно с сотрудниками Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ведут активную информационно-образовательную деятельность.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы. Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. По информации ТАСС, РУСАДА было намерено просить CAS не раскрывать ее.