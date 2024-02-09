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9 февраля, 08:11

Фигуристка Туктамышева предпочла карьеру замужеству

Алина Савинова
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможном замужестве и рождении детей.

«Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

Также она рассказала, что выберет между замужеством и карьерой.

«Карьера, сто процентов», — добавила спортсменка.

27-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Европы-2013. Туктамышева приостановила карьеру в 2023 году, однако она продолжает кататься и выступать в ледовых шоу.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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