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Допинг

9 февраля, 10:37

Все фигуристы перед Олимпиадой в Пекине прошли образовательные антидопинговые курсы РУСАДА

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все отечественные фигуристы перед Олимпиадой в Пекине приняли участие в серии образовательных мероприятий, посвященных антидопинговым правилам.

«Еще перед зимними Олимпийскими играми в Пекине в декабре 2021 года РУСАДА при содействии Олимпийского комитета России (ОКР) реализовало информационно-образовательную программу для участников Игр (спортсменов, их персонала и других, членов делегации). Все спортсмены и их персонал от Федерации фигурного катания на коньках России прошли онлайн-курс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на платформе ADeL, посвященный антидопинговым правилам Игр в Пекине, при этом пользователям была доступна для прохождения русскоязычная версия курса, подготовленная РУСАДА в сотрудничестве с ВАДА», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы РУСАДА.

Отмечается, что отечественные спортсмены, которые приняли участие в цикле вебинаров РУСАДА, посвященных антидопинговым правилам Олимпийских игр-2022, получили именные сертификаты о прохождении программы и рассылку с антидопинговой памяткой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы. Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
РУСАДА
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