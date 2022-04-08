В ФФККР отреагировали на решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.

«Это отличная новость для всего нашего спорта! Авербух не только выдающийся спортсмен, но и очень талантливый хореограф. Своей работой на «Ледниковом периоде» он доказал это всем в очередной раз. У Ильи есть все необходимые задатки для того, чтобы стать успешным тренером по фигурному катанию. Желаю ему удачи, верю в него. У Авербуха все получится!» — сказал Горшков «СЭ».

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.

Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.