Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:14

В ФФККР отреагировали на решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.

«Это отличная новость для всего нашего спорта! Авербух не только выдающийся спортсмен, но и очень талантливый хореограф. Своей работой на «Ледниковом периоде» он доказал это всем в очередной раз. У Ильи есть все необходимые задатки для того, чтобы стать успешным тренером по фигурному катанию. Желаю ему удачи, верю в него. У Авербуха все получится!» — сказал Горшков «СЭ».

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.

Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Илья Авербух
1
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова и Медведева выступят на шоу в честь юбилея Тарасовой

Мишин о тренерской карьере Авербуха: «В наши ряды влился уникальный специалист»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости