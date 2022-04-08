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Сегодня, 16:15

Мишин о тренерской карьере Авербуха: «В наши ряды влился уникальный специалист»

Алексей Мишин отреагировал на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.

«Я оцениваю его желание так же, как и все цивилизованное человечество — в наши ряды влился уникальный специалист», — сказал Мишин «СЭ».

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.

Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Илья Авербух
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