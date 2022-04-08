Мишин о тренерской карьере Авербуха: «В наши ряды влился уникальный специалист»
Алексей Мишин отреагировал на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.
«Я оцениваю его желание так же, как и все цивилизованное человечество — в наши ряды влился уникальный специалист», — сказал Мишин «СЭ».
Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.
Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.
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