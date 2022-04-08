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Сегодня, 16:11

Загитова и Медведева выступят на шоу в честь юбилея Тарасовой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

15 и 16 апреля в Москве пройдет шоу, посвященное юбилею заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Гала-концерт изначально должен был состояться в первой половине марта, но был перенесен на месяц. Постановщик шоу — Илья Авербух, продюсер шоу «Ледниковый период».

Хедлайнерами станут олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион-2002, ученик Татьяны Анатольевны Алексей Ягудин. Кроме них, в Москве будут Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также участники «Ледникового периода» телеведущая Ксения Бородина и актер Кирилл Зайцев.

Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Илья Авербух
Татьяна Тарасова
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