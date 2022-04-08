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Сегодня, 13:27

Авербух объявил о начале активной тренерской деятельности

Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что впервые в карьере приступил к активной тренерской деятельности.

«Я начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой. У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение». Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьезно заниматься еще и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих.

Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я еще раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один — есть еще Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа", — приводит слова Авербуха «Газета.ru».

Также хореограф-постановщик рассказал, по какому графику работает в настоящее время.

«Тренировки начинаются рано — в 8.00 утра. На каждое утреннее занятие с 8.00 до 10.00 я еду работать тренером, а потом уже окунаюсь в другую, обычную работу. Конечно, тренерская деятельность требует не только два часа в день, но сейчас я работаю в таком режиме», — добавил Авербух.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/08/17540947.shtml?updated
Фигурное катание
Илья Авербух
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