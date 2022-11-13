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13 ноября, 17:14

Ученицы Тутберидзе впервые за год не выиграли турнир

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ученицы российского тренера Этери Тутберидзе впервые за год не выиграли турнир.

13 ноября на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве победу одержала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Ученица Тутберидзе Софья Акатьева заняла третье место.

Последний раз фигуристки Тутберидзе не выигрывали турнир в ноябре 2021 года на этапе «Гран-при» NHK Trophy (Япония). Тогда Александра Трусова и Дарья Усачева снялись из-за травм, а выиграла японка Каори Сакамото.

После турнира в Японии спортсменки из группы Тутберидзе выигрывали на этапах «Гран-при» во Франции и России, чемпионате России, Европы, Олимпиаде, а также трех этапах «Гран-при России» этого сезона.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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