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Плющенко — о сыне: «На льду я прежде всего тренер, а вот сняли коньки — отец. Об этом сразу договорились»

Плющенко рассказал, как разделяет отцовские и тренерские обязанности в общении с Гном Гномычем
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как разделяет отцовские и тренерские обязанности в общении со своим сыном Александром.

«Как совмещаю тренерскую работу и отцовство? Это очень сложно. Действительно, очень сложно. Но, когда мы только начинали тренироваться, мы с ним договорились. Я ему сказал: «Санек, на льду я прежде всего твой тренер. Сняли коньки — я твой отец», — сказал Плющенко.

Александр Плющенко родился в 2013 году. Он занимается в академии «Ангелы Плющенко».

Евгений Плющенко
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