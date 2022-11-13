Плющенко рассказал, как разделяет отцовские и тренерские обязанности в общении с Гном Гномычем

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как разделяет отцовские и тренерские обязанности в общении со своим сыном Александром.

«Как совмещаю тренерскую работу и отцовство? Это очень сложно. Действительно, очень сложно. Но, когда мы только начинали тренироваться, мы с ним договорились. Я ему сказал: «Санек, на льду я прежде всего твой тренер. Сняли коньки — я твой отец», — сказал Плющенко.

Александр Плющенко родился в 2013 году. Он занимается в академии «Ангелы Плющенко».