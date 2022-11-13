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13 ноября, 21:00

Российский фигурист Коляда раскрыл, что сказал бы главе МОК при встрече

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Михаил Коляда раскрыл, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху при встрече.

— Какой самый глупый вопрос мне задавали журналисты?

— Вот этот.

— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?

— Откуда я знаю?

— Кому бы дал ледовый оскар, если бы была номинация «лучший фигурист»?

— Я не знаю.

— Как описать Мишина тремя прилагательными?

— Мудрый, опытный, веселый.

— Называешь его «шеф»?

— Нет. Между собой — да, так проще.

— Что лучше, второе место с чистым прокатом или первое с падениями?

— Второе место с чистым прокатом.

— Кому пишешь первым после выступления?

— Супруге.

— Что она говорит?

— То, что она говорит, это между нами.

— Оказавшись перед Бахом, что ты ему скажешь?

— Хэллоу, — ответил Коляда на вопросы корреспондента «СЭ».

Фигурное катание
Михаил Коляда
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