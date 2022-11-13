Российский фигурист Коляда раскрыл, что сказал бы главе МОК при встрече
Российский фигурист Михаил Коляда раскрыл, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху при встрече.
— Какой самый глупый вопрос мне задавали журналисты?
— Вот этот.
— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?
— Откуда я знаю?
— Кому бы дал ледовый оскар, если бы была номинация «лучший фигурист»?
— Я не знаю.
— Как описать Мишина тремя прилагательными?
— Мудрый, опытный, веселый.
— Называешь его «шеф»?
— Нет. Между собой — да, так проще.
— Что лучше, второе место с чистым прокатом или первое с падениями?
— Второе место с чистым прокатом.
— Кому пишешь первым после выступления?
— Супруге.
— Что она говорит?
— То, что она говорит, это между нами.
— Оказавшись перед Бахом, что ты ему скажешь?
— Хэллоу, — ответил Коляда на вопросы корреспондента «СЭ».