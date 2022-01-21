Ученица Плющенко планирует исполнить несуществующий элемент на первенстве России

Фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко» у тренера Евгения Плющенко, в произвольной программе на первенстве России заявила элемент, которого официально нет в правилах фигурного катания, и он не будет засчитан.

Согласно предварительной заявке, которую подготовила Федерация фигурного катания России, Жилина будет исполнять элемент «3Kz». Вероятнее всего, в заявке опечатка и Вероника готовит тройной лутц «3Lz».

Произвольная программа у девушек стартует на «Саранск-арене» сегодня в 16:05. После короткой программы Вероника занимает четвертое место с результатом 69,91 балла.

На утренней тренировке перед прокатом Жилина исполняла лутц, а также запланированные по заявке двойной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде, тройной флип и комбинацию лутц+ойлер+сальхов.