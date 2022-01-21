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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

На первенстве России отменили пресс-конференцию из-за графика поездов

Рустам Имамов
Корреспондент

В Саранске, где сейчас проходит первенство России по фигурному катанию, приняли решение не проводить пресс-конференции по итогам произвольной программы, так как большинство участников соревнований в женском одиночном катании и их тренеры уезжают из столицы Мордовии в Москву на единственном вечернем поезде.

Об этом журналисту «СЭ» рассказал представитель федерации фигурного катания России.

Отметим, что соревнования у девушек закончатся ориентировочно в 19.00, поезд до Москвы отправляется со станции «Саранск-1» в 20:37. Следующий поезд только в шесть утра следующего дня.

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