На первенстве России отменили пресс-конференцию из-за графика поездов

В Саранске, где сейчас проходит первенство России по фигурному катанию, приняли решение не проводить пресс-конференции по итогам произвольной программы, так как большинство участников соревнований в женском одиночном катании и их тренеры уезжают из столицы Мордовии в Москву на единственном вечернем поезде.

Об этом журналисту «СЭ» рассказал представитель федерации фигурного катания России.

Отметим, что соревнования у девушек закончатся ориентировочно в 19.00, поезд до Москвы отправляется со станции «Саранск-1» в 20:37. Следующий поезд только в шесть утра следующего дня.