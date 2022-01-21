«Наша встреча не могла пройти без Масару». Загитова пообщалась с послом Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о встрече с послом Японии Тоехиса Кодзуки. Намней также присутствовали жена дипломата, также собака фигуристки, которую ей подарили в Японии.

«Вчера у меня прошла встреча с послом Японии и его женой, — написала Загитова в Instagram. — Для меня было большой честью получить приглашение от Тоёхиса Кодзуки и вновь пообщаться лично.

Япония — потрясающая страна, и я являюсь огромным ее поклонником! Там меня встречают с особым теплом! И как же хорошо, что наши страны поддерживают дружеские отношения!

Вечер прошел душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! Мы обменялись подарками и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлен моим мылом ручной работы.

Ну и конечно, наша встреча не могла пройти без Масару. Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии. Посол также с удовольствием провёл с ней время и Масару явно осталась в полном восторге!

Огромное спасибо за приглашение! Надеюсь, в скором времени мне снова удастся побывать в стране восходящего солнца".

Напомним, в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.