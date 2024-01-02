Тутберидзе выложила фото с дочерью и ее партнером, которые тренируются в США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фотографию с дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«Счастье — это ваша семья», — написала Этери Тутберидзе в соцсетях.

Этери Тутберидзе, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Соцсети

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии. Сейчас спортсмены тренируются в США.