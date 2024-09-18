Авербух — о заявке Загитовой на грант для проведения ледового шоу: «Сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»

Известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 миллиона рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.

«Если заявка подается в Президентский фонд, это не означает, что человек ничего не вкладывает и просто просит деньги у государства. Более того, в заявке обязательно нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь самостоятельно, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь. Поэтому это очень обывательское мнение, что ты просто пишешь заявку и получаешь государственные деньги. Они выдаются только в том случае, если комиссия принимает решение и видит, что ты сам инвестируешь большую часть от того, что ты закладываешь», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее в Казани состоялись два показа шоу Загитовой «Хранители времени».