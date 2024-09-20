Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 03:57

Гущина будет кататься под музыку Ланы Дель Рей в произвольной программе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Ксения Гущина рассказала, что будет кататься под музыку американской певицы Ланы Дель Рей в произвольной программе.

«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы. Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой, Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей.

На следующей неделе буду выступать на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, а после на мемориале Панина-Коломенкина. Велась ли в межсезонье работа над элементами ультра-си? Нет, потому что были другие задачи по постановке и совершенствованию новых программ», — цитирует ТАСС Гущину.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Ксения Гущина
Читайте также
Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
В Германии сообщили о просьбе Киева к Румынии сбивать беспилотники над Украиной
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости