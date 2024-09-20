Гущина будет кататься под музыку Ланы Дель Рей в произвольной программе

Фигуристка Ксения Гущина рассказала, что будет кататься под музыку американской певицы Ланы Дель Рей в произвольной программе.

«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы. Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой, Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей.

На следующей неделе буду выступать на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, а после на мемориале Панина-Коломенкина. Велась ли в межсезонье работа над элементами ультра-си? Нет, потому что были другие задачи по постановке и совершенствованию новых программ», — цитирует ТАСС Гущину.