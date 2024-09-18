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Сегодня, 17:20

Тарасова: «Уже в этом году мы будем участвовать в международных соревнованиях!»

Тарасова уверена, что российские фигуристы скоро вернутся на международную арену
Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» предположила, когда российское фигурное катание вернется на международную арену.

«Думаю, в этом году мы уже будем участвовать на соревнованиях. Например, чемпионат Европы, а затем и мира. Думаю, мы сразу покажем свой уровень. И проверим, как судьи по нам скучали. И представители других стран», — сказала Тарасова «СЭ».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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