Васильев – о просьбе Загитовой на грант в 75 миллионов рублей: «Смело, очень смело»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о заявке фигуристки Алины Загитовой на грант в размере 74 798 618 рублей для проведения ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Многовато. Если такое случится, то это будет прецедент для других видов спорта. Смело, очень смело (смеется). Маловероятно, что такое случится. Все остальные также захотят. Тем более, это личное шоу. Вряд ли это дело осуществимо. Хороший инфоповод сделала (смеется).

Если одобрят, то это возмутит людей. Это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться. Не у всех все хорошо в жизни, в это непростое время многие затянули пояса и мирно, и спокойно несут это бремя с трудностями, переживают все с терпением. А тут вдруг такие просьбы. Это очень большие деньги и вряд ли это осуществимо», — приводит слова Васильева Legalbet.

Целью шоу Загитовой заявлено формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы.